GL wil achteraf duurzaamheidseis bij coronasteun

Senatoren van GroenLinks, SP, PvdA en PvdD vrezen dat land- en tuinbouwbedrijven de komende tijd te weinig zullen investeren in duurzaamheid en klimaat. Dat blijkt tijdens een debat in de Eerste Kamer over het steunpakket voor de land- en tuinbouw in verband met de coronacrisis.

Eerste Kamerlid Saskia Kluit (GroenLinks) vraagt de regering om alsnog met een plan te komen hoe de verstrekte garanties en kredieten alsnog ingezet kunnen worden om boeren te stimuleren om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Kluit merkt op dat in het buitenland wel duurzaamheidseisen worden gesteld aan steun dat wordt verstrekt in het kader van de coronacrisis. Op achterstand Kluit vreest dat Nederlandse bedrijven op achterstand komen, omdat hier geen voorwaarden zijn gesteld op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De senator verwacht ook dat bedrijven en banken minder geneigd zullen zijn om te investeren in duurzaamheid als het financieel lastig is. Daarom vreest ze dat de covid-kredieten als een rem zal werken op de verduurzaming.

Landbouwminister Carola Schouten reageert dat de crisismaatregelen voor de land- en tuinbouw, zoals de steunmaatregelen voor de aardappelsector en de sierteelt en het borgstellingsfonds echt gericht zijn als noodmaatregel, om ervoor te zorgen dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen en daardoor failliet gaan. “Net als bij alle andere steunmaatregelen zijn daar geen aanvullende voorwaarden aan gesteld”, legt Schouten uit in de Ridderzaal, waar de Eerste Kamer vanwege de coronamaatregelen tijdelijk vergadert. Beleidsroutes Om de sector te ondersteunen bij het verduurzamen, heeft Schouten andere beleidsroutes. Zo werkt het ministerie aan een Omschakelfonds om bedrijven die meer vanuit de kringloopgedachte willen gaan werken te ondersteunen bij een mogelijke kortstondige daling van het inkomen, zodat de omslag plaats kan vinden. Schouten vindt het niet gepast om de coronacrisis te koppelen aan het verduurzamen van de sector.