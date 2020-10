VVD: duidelijkheid over vergoeding mestkelders

De VVD wil duidelijkheid over de vergoeding van schade aan mestkelders in het gaswinningsgebied in Groningen.

Naar aanleiding van het advies schade mestkelders vragen Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders of het wel redelijk en rechtvaardig is dat niet de daadwerkelijke schade, maar de economische schade aan mestkelders wordt vergoed. De Vries en Lodders vragen of dat wel past ‘in de lijn van het ruimhartig vergoeden van aardbevingsschade’. Vergelijking maken De Kamerleden vragen landbouwministers Carola Schouten en haar collega Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) of ze een vergelijking kunnen maken met de kosten die het Rijksvastgoedbedrijf in de jaren 90 heeft gehad bij het herstel van mestkelders van pachtbedrijven in Zuid-Flevoland.