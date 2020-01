FDF: publicatie van alle stikstofcijfers

Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force, wil dat het RIVM alle stikstofcijfers publiceert.

Twee bedrijven hebben namelijk aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten weten dat de gegevens vertrouwelijk zijn, en daarom niet gepubliceerd mogen worden. De overige stikstofdata van naar schatting 8.000 tot 10.000 bedrijven zal het RIVM voor 7 januari vrijgeven.

Vergunningen openbaar

De FDF-voorman heeft hiertoe een mail gestuurd aan directeur Hans Brug van het RIVM. Omdat van alle landbouwbedrijven de (stikstof)vergunningen openbaar zijn, vindt Van den Oever dat dit ook moet gelden voor andere bedrijven.

‘Voordat we weer een groot protest gaan organiseren in De Bilt, leek het ons zinvol om eerst eens te verzoeken om de laatste twee ook bekend te maken op 7 januari’, zo schrijft Van den Oever aan de RIVM-directeur. Het RIVM heeft de brief ontvangen, weet een woordvoerder van het instituut.

Schiphol en Tata Steel

Van den Oever neemt in zijn schrijven aan dat betreffende bedrijven Schiphol en Tata Steel zijn, maar de woordvoerder van het RIVM kan dit niet bevestigen. Bovendien klopt het niet dat de gegevens helemaal niet openbaar worden. ‘Die worden op een andere manier verwerkt, zonder dat deze terug te leiden zijn naar de bedrijven’, aldus een woordvoerder van het RIVM.