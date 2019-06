Asbestverbod van tafel geveegd

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet verworpen om het dakbedekkingsmateriaal, dat heel schadelijk kan zijn voor de gezondheid, uit te bannen.

Dit artikel is geüpdatet.

Het uitstel tot 2028 waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven de senaat op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet baten.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken, maar vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen, veel werk bezorgen en op kosten jagen. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen.

LTO content over besluit Eerste Kamer

LTO Nederland is tevreden over het besluit van de Eerste Kamer. Het besluit zal boeren en burgers rust geven. “Een algeheel verbod per 2028 was dus niet alleen onnodig, het was ook nog eens onuitvoerbaar en onbetaalbaar geworden”, zegt Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht bij LTO Nederland.