Voorzitter stichting Staf stopt

John Spithoven stopt als voorzitter van Stichting Agri Facts (Staf).

Dat heeft hij vorige week laten weten aan het bestuur en betrokkenen van de stichting. Staf is opgericht in 2018 en checkt feiten in publicaties over de landbouw. Volgens een verklaring van Staf heeft Spithoven aangegeven dat het toenemende werk voor Staf moeilijk te combineren viel met gezin, zijn melkveebedrijf en andere functies.

Zoektocht nieuwe voorzitter

Volgens vicevoorzitter Jaap Haanstra wordt het werk van Spithoven voorlopig waargenomen door de blijvende bestuursleden. Naast Haanstra zijn dat Wim Cromwijk (secretaris) en Leonie Bosch-Chapel (penningmeester). Op termijn wordt wel een nieuwe voorzitter gezocht.