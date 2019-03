Rapport: risico’s asbest overschat

Het verwijderen van asbest levert veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht.

Ook wonen en werken in een pand met asbest is minder schadelijk dan werd aangenomen. Dat zijn conclusies uit een onderzoek van onder meer TNO, Radboud Universiteit Nijmegen en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

LTO Nederland ziet het onderzoek als een directe aanleiding om met de politiek in gesprek te gaan over het huidige asbestbeleid. “Ik ben blij met het rapport en blij met de duidelijkheid. Uit dit rapport blijkt dat de risico’s van asbest niet zo groot zijn als vaak werd gedacht. Dat is voor mij een geruststelling”, aldus Alfred Jansen, portefeuillehouder veiligheid en pacht bij LTO.

Risico’s asbest veelal verwaarloosbaar

In het rapport worden verschillende scenario’s onderzocht waaruit blijkt dat in de meeste situaties de risico’s verwaarloosbaar zijn en beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk. 3 van die scenario’s zijn volgens Jansen ook van toepassing op de agrarische sector. Die 3 scenario’s zijn:

het werken in een gebouw met asbest

het vrijkomen van asbest bij brand

het verwijderen van asbest golfplaten

Asbest verwijderen kost onnodig veel geld

“Bij die 3 situaties is er vrijwel geen gezondheidsrisico. Dat is een positieve conclusie”, zegt Jansen. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat met name in situaties met structurele blootstelling de risico’s op langetermijn-gezondheidsschade groot kunnen zijn.

“De wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico”, vindt Aedes. Jansen is blij dat er nu eindelijk bewijs is dat de maatregelen voor het verwijderen van asbest overdreven zijn en dat ze onnodig veel geld kosten. “Ook is dit onderzoek een goede aanleiding om het gesprek te openen over het asbestverbod.”

VAVB: asbest blijft gevaarlijk en kankerverwekkend

Voorzitter Leo Veldhuis van de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) reageert: “Niet nu centen besparen en straks veel duurder uit zijn door allerlei gezondheidsclaims. Asbest is en blijft een gevaarlijk, kankerverwekkend product. Wij hebben verantwoordelijkheid voor de mensen die ermee werken. Er zijn nu eenmaal risicoklassen die moeten worden gehanteerd.” Al sinds 2015 wordt volgens Veldhuis vergaderd over aanpassing van de wettelijke regelgeving.

Tweede Kamer bespreekt asbestbeleid

De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag 5 maart naar buiten gebracht. Woensdag 6 maart praat de Tweede Kamer over het asbestbeleid.