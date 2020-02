VVD wil actie tegen vertrek veredelaars

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat landbouwminister Carola Schouten in actie moet komen om te voorkomen dat Nederlandse veredelingsbedrijven hun toevlucht nemen in het buitenland.

Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries vragen Schouten welke stappen zij zet om de zorgen van onder andere aardappelveredelaar HZPC weg te nemen. Vorige week kondigde HZPC aan dat het de onderzoeksafdeling verplaatst naar Canada. Andere bedrijven Lodders en De Vries vragen of ook andere bedrijven overwegen te verkassen. Zij vinden dat de minister stappen moet zetten om te voorkomen dat andere bedrijven het voorbeeld van HZPC volgen. Beide Kamerleden leggen een verband met de steeds strengere eisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, terwijl de alternatieven voor die middelen en de verruiming van de regelgeving voor de veredeling uitblijven. Meer mogelijkheden in Noord-Amerika In de Verenigde Staten en Canada hebben aardappelveredelaars meer toegelaten mogelijkheden voor de veredeling van teelten, waarbij onder andere kan worden gewerkt aan phytophthora-resistentie. De VVD-fractie vreest dat de positie van de Nederlandse pootgoedteelt in het gedrang komt door het concurrentievoordeel van de veredelaars in Amerika.