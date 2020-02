Pool A van Van Meir betaalt € 14,43 per 100 kilo

Uienverwerker Van Meir betaalt voor haar A-pool € 14,43 per 100 kilo voor de 60-op uien en € 13,89 per 100 kilo voor de 60-min.

Pool A loopt van week 42 tot en met week 52. Op zich een nette prijs, maar wel beduidend lager dan vorig jaar, dat een jaar van recordprijzen was. Toen betaalde Van Meir € 31,37 per 100 kilo voor de 60-op uien en € 25,66 per 100 kilo voor de 60-min. Deze prijzen zijn volgens Van Meir gerealiseerd met een erg stabiele prijs gedurende de gehele poolperiode. Al vroeg melden zich een aantal landen, zoals Brazilië en Sri Lanka.

Maar vooral de Afrikaanse landen namen een groot deel van de Nederlandse uien af. En Polen is een grote speler. Dergelijke grote spelers zijn volgens Van Meir ook nodig om de grotere oogst van dit jaar zo goed mogelijk een plaats te geven.

Grens Senegal vroeg dicht

Voornamelijk de donkere uien (uien die na de regen zijn ingeschuurd) zijn vaak kwalitatief minder en is de kleur voor verre bestemmingen een probleem, maar gelukkig niet voor de schillerij in Polen. Senegal heeft de grens vroeg dicht gedaan, waardoor de vraag naar uien daalde, ook omdat diverse Europese bestemmingen nog niet aan de markt zijn.

Partijen afgekeurd

Er zijn een paar partijen in de pool afgekeurd vanwege inwendig schot en een paar partijen zijn uit de pool gehaald vanwege de kleur/kwaliteit en afgezet naar de industrie. Van Meir ziet dit seizoen een groot verschil in kwaliteit en kleur. De uien die voor de regen geoogst zijn hebben over het algemeen een zeer goede kwaliteit en zijn top van kleur, maar helaas is er ook een deel geoogst na de vele regen. Het blijft dus toch zeer belangrijk om op tijd te kunnen oogsten en hierbij is de rassenkeuze erg belangrijk.