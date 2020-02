Polen: neonics mag in bietenzaad

Poolse bietentelers mogen dit jaar opnieuw bietenzaad gebruiken met neonicotinoïden in de zaadcoating.

Het Poolse ministerie van landbouw geeft net als in 2019 een derogatie (uitzondering) op het Europese verbod op neonicotinoïden. De derogatie is verleend aan één bedrijf: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowa. Alleen dit bedrijf kan in Polen zaad coaten volgens de eisen van de Europese certificering voor zaadcoating (ESTA).

Derogatie van 8 januari tot en met 8 mei

De derogatie geldt van 8 januari tot en met 8 mei van dit jaar, meldt de Duitse nieuwssite AgrarZeitung. De uitzondering betreft Cruiser SB 600 FS (werkzame stof thiamethoxam) en Montur Forte 230 FS (imidacloprid en beta-cyfluthrin). Het zaad moet in Polen zijn gecoat. De aanvraag voor de derogatie is ingediend door de Poolse organisatie van bietentelers (KZPBC). Die stelt dat zonder zaadcoating de telers meer insecticiden moeten gebruiken om hun bieten gezond te houden.

De politiek moet zorgen voor een gelijk speelveld in de EU

Dirk de Lugt, voorzitter Raad van Beheer Cosun

Wel derogatie Belgen

Ook de bietentelers in België kregen van hun landbouwministerie een derogatie voor 2020, net als in 2019. Nederland geeft die ontheffing niet. Bietentelerscoöperatie Cosun heeft kritiek op deze gang van zaken, zei voorzitter Dirk de Lugt van de Raad van Beheer vorige week op een persbijeenkomst. ”Meerdere lidstaten maken het mogelijk om bietenzaad te coaten met neonicotinoïden. Dan maakt de insectenbestrijding goedkoper. Nederland geeft die derogatie niet. Dit betekent een concurrentienadeel voor Suiker Unie. De politiek moet zorgen voor een gelijk speelveld in de EU.”