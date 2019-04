Recordprijs uienpool Agrifirm: € 41,30 per 100 kilo

Agrifirm zet in de uienbewaarpool, die loopt van december tot en met januari, een recordprijs neer van € 41,30 per 100 kilo (levering week 12).

“Dat is maar goed ook, want de gemiddelde opbrengst ligt dit jaar volgens het CBS 36% lager”, relativeert de coöperatie de hoge prijs enigszins. “De stemming in de uienmarkt was dit verkoopseizoen spannend. Door droogte en warmte, maar ook de daaropvolgende prijsstijging en toch weer prijsdruk in de markt.”

Mooie uien in de schuur. Agrifirm roemt de kwaliteit van oogst 2018, die in de bewaarpool werd verhandeld. - Foto: Ruud Ploeg

Goede kwaliteit uien

Agrifirm roemt de kwaliteit van uienoogst 2018: goudgeel van kleur met een gemiddeld tarrapercentage van 5%. Vrijwel alle uien in de bewaarpool zijn eersteklas uien en geschikt voor export. De basisprijs in de pool is € 40,10 voor levering in december. Daar komt een bewaarvergoeding van € 0,1 per week bij, per 100 kilo. Dat brengt de prijs voor de laatste leveringen op € 41,70. Leden van Agrifirm ontvangen bovenop de poolprijs medio 2019 het ledenvoordeel van € 1 per ton. Dat brengt de poolprijs voor levering week 12 op € 41,40.Vorig jaar was de poolprijs in week 12 € 8,70, exclusief ledenvoordeel. In 2017 was dat € 7,20.

Naast de bewaarpool heeft Agrifirm ook een uienpool met korte opslag (oogst tot half januari) en een af-landpool voor de oogstperiode.