SPNA ziet lage ziektedruk in snel groeiende tarwe

De tarwe is de afgelopen 2 weken enorm hard gegroeid en wat betreft ziektes is het rustig.

Dat is de conclusie van de Graanziektebarometer die SPNA – de Noordelijke proefboerderijen – wekelijks publiceert.

Op locatie Kollumerwaard (Munnekezijl) staat het ras Talent reeds in het vlagblad. Maar ook op Ebelsheerd (Nieuw Beerta) begint het eerste vlagblad uit te rollen.

Aantastingen worden na regen groter

Septoria komt op beide locaties sporadisch voor en op Ebelsheerd zijn een paar vlekjes DTR, of gele bladvlekkenziekte, gezien. Op Kollumerwaard is de aantasting van gele roest in het ras Benchmark groter geworden. Ook op Ebelsheerd is in Benchmark de eerste streep gele roest gezien. Door de regen van afgelopen weekend en de week daarvoor worden de aantastingen waarschijnlijk groter.