Vreugdenhil verlaagt melkprijs naar krap € 37,00

Vreugdenhil Dairy Foods heeft de melkprijs voor januari vastgesteld op € 36,91 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs, exclusief btw, bij een jaarleverantie van 800.000 kilo en na aftrek van € 0,05 bijdrage voor ZuivelNL.

Hiermee betaalt Vreugdenhil € 4,14 per 100 kilo minder uit dan in december. Met de melkprijs over januari is Vreugdenhil qua uitbetaling een middenmoter.

Voor verreweg de meeste leveranciers van Vreugenhil komt bovenop de kale melkprijs nog € 1,50 per 100 kilo aan weidepremie erbij. De onderneming betaalt deze premie per maand uit. Vreugdenhil meldt dat 85% van haar leveranciers weidegang toepast.

Melk bracht € 0,30 per kilo op in de markt

Er is ook nog een duurzaamheidspremie van € 0,60 per 100 kilo, maar die wordt later uitbetaald. Als kanttekening bij de uitbetaalde melkprijs wijst de onderneming erop dat melk in de markt de afgelopen tijd zo’n € 0,30 per kilo opbracht. De spotmelkprijs is overigens nog veel lager. In Nederland schommelde die de laatste weken tussen de € 0,21 en € 0,24 per kilo.

Melkpoederfabriek van Vreugdenhil Dairy Foods in Gorinchem. Met de melkprijs over januari is Vreugdenhil qua uitbetaling een middenmoter.

Biologische melkveehouders beuren € 51,95 per 100 kilo

Biologische melkveehouders die aan Vreugdenhil leveren, ontvangen over januari een melkprijs van € 51,95 per 100 kilo (ex btw, bij 800.000 kilo per jaar, na aftrek van € 0,05 voor ZuivelNL). Ter vergelijking: Arla betaalde over januari € 47,77, FrieslandCampina € 49,26, en A-ware € 53,00).

Over heel 2017 betaalde Vreugdenhil volgens eigen opgave een biologische melkprijs van € 54,08 per 100 kilo. Voor de bepaling van de contante uitbetalingsprijs moet daar nog € 0,23 bijdrage voor ZuivelNL vanaf. De prijs is ook inclusief premie voor weidegang en duurzaamheid (totaal € 2,10 per 100 kilo).