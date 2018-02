Rewe zet in op vroege voeding vleeskuikens huismerk

Rewe Group, een van de grootste supermarktketens in Duitsland, zet in op de toepassing van ‘early feeding’ voor alle vleeskuikens die geslacht worden voor het huismerk pluimveevlees van de groep.

Twee broederijen die aan early feeding doen in hun broedkasten leveren eendagskuikens voor de toeleveringsketen van de groep. De supermarktketen wil hier vanaf dit jaar meer op gaan inzetten. Rewe is in overleg met zijn ketenpartners over een mogelijke tijdslijn voor de omschakeling, geeft een woordvoerder van de keten aan. Op dit moment zegt de groep ‘stapsgewijs’ richting vroege voeding te willen gaan bewegen.

HatchCare

In traditionele broedkasten beschikken kuikens niet direct na uitkomst over voer en water. Fabrikant HatchTech bracht daar verandering in met zijn HatchCare-uitkomstkasten waar wel direct voer en water wordt verstrekt voor de kuikens die als eerste uitkomen. Daarnaast laten steeds meer vleeskuikenhouders kuikens uitkomen in de stal, waar zij ook direct over voer en water beschikken.