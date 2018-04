Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten mest

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben afgelopen woensdag, samen met het Functioneel Parket (FP), een mesttransporteur uit Oost-Nederland op heterdaad betrapt bij het omkatten van mest met een hoog fosfaatgehalte naar mest met een laag fosfaatgehalte.

Volgens de NVWA gebeurde dat door ‘fictieve’ los- en laadmeldingen te doen op een locatie waar vaker mest wordt gescheiden. Daarbij is gebruik gemaakt van valse documenten.

De handelaar had varkensmest geladen bij een varkenshouder en deze mest zou volgens de formulieren gelost zijn in een silo op een locatie van een andere mesttransporteur. Hierna werd naar het zich laat aanzien – op papier – andere, bewerkte varkensmest (zogenoemde dunne fractie) met een laag fosfaatgehalte geladen vanuit een andere silo op dezelfde locatie. In werkelijkheid werd de vracht varkensmest echter onbehandeld gelost bij een akkerbouwer in Drenthe.

Onbewerkte varkensmest heeft in tegenstelling tot dunne fractie een hoog fosfaatgehalte. Een akkerbouwer heeft er, volgens de NVWA, daarom belang bij om op papier mest met een laag gehalte te ontvangen omdat hij in dat geval in totaal meer mest mag aanvoeren.

De NVWA heeft een proces-verbaal opgemaakt. De chauffeur van het transport is aangehouden en de tankwagen is in beslag genomen.