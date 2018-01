Geen begrenzing schadegebied Groningen

Het gebied waar de nieuwe schadevergoedingsregeling in verband met de aardbevingsschade in Groningen van kracht is, is niet geografisch begrensd. Dat concludeert RTV-Noord op basis van documenten die betrekking hebben op het nieuwe schadeprotocol.

Het protocol wordt woensdagmiddag bekend gemaakt na bestuurlijk overleg tussen minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Gronings gedeputeerde Eelco Eikenaar en burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam. Het wegvallen van de geografische begrenzing (contouren) is van belang voor onder andere boerenbedrijven in het buitengebied. Bewoners die buiten de contouren wonen, maar wel schade hebben, kregen vorig jaar een tegoedbon van € 1.500 onder voorwaarde dat ze verder geen claims konden indienen. Die tegemoetkoming werd door de bewoners afgewezen.