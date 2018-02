‘Gekoppelde steun bietentelers deugt niet’

De gekoppelde steun voor bietentelers in 11 EU-lidstaten is concurrentievervalsend voor de andere lidstaten die suiker produceren.

De subsidie maakt 5% tot 50% uit van de bietenprijs in die lidstaten. Door de steun wordt 1,3% meer bieten in de EU geteeld. Dat drukt de bietenprijs met 4,5%.

Dat concludeert Wageningen Economic Research in een studie (pdf) in opdracht van de Duitse brancheorganisatie Wirtschaftliche Vereinigung Zucker.

WER: steun naar telers die het niet nodig hebben

11 lidstaten geven gekoppelde steun aan de bietenteelt. De steun moet teelten stimuleren in regio’s waar die dreigt te verdwijnen. Nederland doet dat niet.

WER constateert dat de bietensteun vooral naar telers gaat die het niet nodig hebben. Ook zonder steun zouden zij bieten telen.

WER berekent dat de gemiddelde opbrengst bij bieten zonder steun minstens € 700 per hectare hoger is dan bij graan en minstens € 600 hoger dan bij koolzaad. “De steun is niet nodig om de concurrentiekracht van suikerbieten ten opzichte van andere gewassen te versterken”, concluderen de onderzoekers. “De steun moet veel gerichter worden ingezet.”

Concurrentievervalsend

De akkerbouworganisaties NAV en LTO zijn tegen gekoppelde steun. Het is concurrentievervalsend, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. “Als lidstaten de economie in bepaalde regio’s willen ondersteunen, kunnen ze daar de tweede pijler van het landbouwbeleid voor gebruiken. Dat moet je niet doen met geld uit de eerste pijler.”

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw is het daar mee eens. “We willen dat deze gekoppelde steun voor gewassen verdwijnt.”