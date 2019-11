Opkoop varkens: € 151 in Zuid en € 52 in Oost

RVO.nl heeft bekendgemaakt welke vergoeding de overheid wil betalen bij de opkoop van varkensrechten in het kader van de Warme sanering varkenshouderij.

Varkenshouders in de regio Zuid kunnen € 151 per varkensrecht krijgen, in de regio Oost is het € 52. De waarde van de rechten is vastgesteld door Wageningen UR. Doelstelling is om de prijzen marktconform te laten zijn.

Voorbeeldberekening maken

De saneringsregeling gaat maandag 25 november open. Varkenshouders die mee willen doen, kunnen dit melden via RVO.nl. Voor de regeling is in totaal € 180 miljoen beschikbaar. Op de site van RVO.nl kunnen varkenshouders een voorbeeldberekening maken van de vergoeding die ze kunnen krijgen als ze hun bedrijf beëindigen. Voorwaarde is wel dat de stallen en mestopslagen binnen 14 maanden gesloopt worden. Een deelnemer aan de regeling mag ook niet op een andere locatie varkens gaan houden. Bedrijven met meerdere locaties mogen andere locaties die er al waren bij de aanvraag van de subsidie wel voortzetten.

Varkenshouders die mee willen doen aan de saneringregeling, kunnen dit melden via RVO.nl. - Foto: Bert Jansen

Vergoedingen

De Warme Sanering varkenshouderij bestaat uit twee delen: een vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders die gebruikt worden voor het houden van varkens. De vergoeding hiervan hangt af van de leeftijd en de omvang van het vastgoed.

Bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken voor omwonenden krijgen voorrang bij de regeling. Hiervoor wordt een geurscore bepaald, gebaseerd op de geuroverlast die een bedrijf veroorzaakt bij omliggende objecten met een woonfunctie voor permanente bewoning. Bedrijven die de wet voor het houden van varkens hebben overtreden of die substantiële overtredingen hebben begaan met betrekking tot mest of dierenwelzijn, komen niet in aanmerking voor de regeling.

Veel belangstelling

Adviseurs verwachten veel belangstelling van varkenshouders voor de regeling, zeker bij bedrijven die geen opvolger hebben.