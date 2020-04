Corona hakt er financieel in bij veehouders

De melkveehouderij loopt zeker schade op door de coronacrisis. Dat is de stellige overtuiging van bijna 250 melkveehouders die de online enquête van Melkvee100plus hebben ingevuld.

Het hele land heeft te maken met de coronamaatregelen. Horeca en contactberoepen worden hard geraakt, maar ook de melkveehouderij zal zakelijk een veer moeten laten. Van de 250 melkveehouders geeft maar liefst 97% geeft aan dat ze van mening zijn dat de coronacrisis hun bedrijf geld gaat kosten. Op de vraag hoe groot die klap dan zal zijn, uitgedrukt in melkgeld, verwacht slechts 5% dat het geen geld zal kosten of dat de kosten beperkt blijven tot € 1 per 100 kilo melk. Een op de vijf denkt dat het tussen € 1 en € 2 per 100 kilo melk zal gaan kosten en nog eens een kwart vermoedt de kosten tussen € 2 en € 3 per 100 kilo melk. Het grootste deel, 52%, denkt echter dat het meer dan € 3 per 100 kilo melk zal gaan kosten.

Duur van de coronacrisis

Ook over de duur van de crisis en de daaruit volgende schade denken de veehouders verschillend. Een op de vijf denkt dat de schade niet langer dan een half jaar zal duren. Van de overige 80% denkt de helft dat het effect van de crisis tussen een halfjaar en een jaar na-ijlt, maar de andere helft denkt dat het effect nog zeker langer dan een jaar voelbaar zal zijn.

Schadepost van € 45.000

Uitgaande van een opbrengstderving van € 3 per 100 kilo melk gedurende een jaar, zal de coronacrisis een melkveebedrijf met 150 koeien met een melkproductie van 10.000 kilo melk per koe, een schadepost opleveren van € 45.000.