Kverneland Turbo T i-Tiller zelfregelend met Isobus

De getrokken cultivators van Kverneland zijn optioneel leverbaar met Isobus-besturing. Daarbij regelt de cultivator een aantal instellingen helemaal zelf.

Slimme software neemt hierbij enkele handelingen van de chauffeur uit handen. Kverneland noemt de optie Turbo T i-Tiller. De fabrikant rekent hiervoor een meerprijs van 15 tot 20%.

Slimme software zorgt ervoor dat de cultivator veel instellingen helemaal zelf regelt, zoals het instellen van de werkdiepte en de vlakstelling. - Foto: Kverneland

Sensors in cilinder

De cultivator stelt zichzelf vlak. De chauffeur hoeft op de terminal enkel de gewenste werkdiepte in centimeters (maximaal 20) in te voeren. De cultivator past dan zelf de stand van de dissel en looprollen aan, zodat de machine vlak staat en op de juiste werkdiepte. Aan de hand van sensoren binnenin de cilinders, weet de machine namelijk de exacte stand van de cilinders en kan deze dus juist aanpassen. De chauffeur hoeft dus niet meer naast het werktuig te hurken om te checken of deze vlak staat.

Beveiligd tegen overbelasting

De cultivator meet zelf de trekkracht, en doet dit met 2 trekkrachtsensoren tussen het hoofdframe en de dissel. De terminal toont 2 balken, met een groen, geel en rood deel. Hiermee informeert de cultivator hoe zwaar er getrokken wordt, links en rechts. Bij een overbelasting alarmeert de terminal eerst, en zal deze het werktuig uiteindelijk optillen. Dit gebeurt bij een té zware trekkracht, of wanneer een chauffeur een té scherpe bocht draait. Dit laatste bepaalt de cultivator met behulp van het trekkrachtverschil tussen de linker en rechter sensor. Dit is laatste is vooral handig in het buitenland, waarbij percelen niet altijd rechthoekig zijn.

Druk op de achteras

Tot slot regelt de software zelf de druk op de dissel, waarmee de gewicht wordt overgeplaatst op de achteras van de trekker. Dit zorgt voor meer tractie, minder slip, en daardoor een lager brandstofverbruik. Ook wordt deze aangestuurd in heuvelachtig land. De software moet ervoor zorgen dan de tanden altijd de juiste diepte houden, ook als de trekker al heuvelafwaarts duikt, of ineens stijl omhoog rijdt.

Later ook kleiner

De Turbo-T is inmiddels 2 jaar op de markt en is leverbaar in een 6,5 of 8 meter brede uitvoering. Zo’n 6,5 meter brede getrokken kost bruto € 47.560, exclusief aanspan, egalisatie en nalooprol. Het is geen populaire machine voor Nederland vanwege de grote werkbreedte.

Echter, Kverneland werkt aan vergelijkbare techniek voor de 3 meter brede gedragen cultivatoren. Er wordt aan gewerkt, maar dit is nog niet marktrijp. Het lastige hierbij, is dat de vlakstelling gebeurt met de topstang.