IRS breidt bewaaradvies suikerbieten uit

Naast een bewaaradvies voor vorst is er nu ook een advies voor neerslag.

Suikerbietenkenniscentrum IRS heeft de bewaaradviesmodule voor suikerbieten uitgebreid. Het nieuwe bewaaradvies neerslag is bedoeld om het moment te bepalen waarop de hoop afgedekt moet zijn voordat neerslag van betekenis gaat vallen. Het duurt lang als een bietenhoop is opgedroogd als deze te laat is afgedekt en al flink is natgeregend.

Aan de andere kant kan het bij stabiel droog weer juist gunstig zijn om de hoop niet af te dekken om zoveel mogelijk natuurlijke ventilatie mogelijk te maken. Zeker bij bieten die net aan de hoop zijn gereden na de oogst komt in de eerste dagen nog de nodige warmte vrij.

Minder kans op schimmelgroei

Bij droog bewaren blijft het suikergehalte beter op peil, neemt het tarrapercentage af en is minder snel kans op schimmelgroei. Droog houden van de hoop is mogelijk door deze af te dekken met vliesdoek, bijvoorbeeld Toptex. Telers krijgen net als bij de vorstwaarschuwing een locatiespecifiek afdekadvies voor neerslag.