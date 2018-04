Klachten over kalverslachterij Fuite

Kalverslachterij Fuite Veal in Tubbergen zou stank-, parkeer- en geluidsoverlast veroorzaken.

Omwonenden en werknemers van nabijgelegen bedrijven ondervinden hinder van de kalverslachterij Fuite Veal in Tubbergen. Daarom hebben ze advocaat Johan van Groningen van Den Holland Advocaten uit Middelharnis in de arm genomen, zo meldt de Tubantia.

Te veel kalveren geslacht

Het zou onder meer gaan om stank, parkeer- en geluidoverlast. Ook zouden er meer kalveren worden geslacht dan toegestaan.

Anne-Dirk Fuite laat weten de klachten te kennen en te kijken of er zaken verbeterd kunnen worden. Daarbij loopt er een nieuwe vergunningaanvraag en hij gaat ervan uit dat die er ook gaat komen. Fuite geeft aan dat het inderdaad wel eens voorkomt dat vrachtwagens op de openbare weg moeten wachten voordat ze het terrein op kunnen.

Kalveren worden aangevoerd bij Fuite Veal in Tubbergen. - Foto: Michel Velderman

Last onder dwangsom

Van Groningen heeft de gemeente Tubbergen gevraagd handhavend op te treden. Ook is er bij de rechtbank een voorlopige voorziening ingediend. Aanvankelijk had Fuite Veal tot 15 april de tijd om te reageren op het voornemen van de gemeente Tubbergen een last onder dwangsom op te leggen. Die termijn is door de gemeente met een week verlengd. Of de problemen voor die tijd zijn opgelost, is volgens Fuiten afwachten.