Flink hoger resultaat VanDrie Holding

Kalverhouderijconcern VanDrie Holding heeft bij een vrijwel stabiele omzet het resultaat over 2016 stevig verhoogd. Dat steeg van bijna € 88 miljoen naar ruim € 109 miljoen. De omzet van de onderneming steeg ruim € 5 miljoen naar € 1.967 miljoen.

Het verbeterde resultaat is vooral het gevolg van een herwaardering van de voorraden. De kosten waren in 2016 namelijk wel hoger dan in 2015. De voorraden stonden per eind 2015 gewaardeerd op -€ 20,55 miljoen, terwijl die eind 2016 stonden gewaardeerd op € 26,5 miljoen. Een verklaring voor deze opmerkelijke omslag kon maandag niet worden verkregen.

Door het betere resultaat na belasting steeg de marge over de omzet van 4,47% naar bijna 5,6%. Het eigen vermogen werd met € 87 miljoen aangevuld tot € 747 miljoen. Een bedrag van € 22,5 miljoen werd als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders (de familie Van Drie).

Overnames

Deze hebben de dividenden in het verleden onder meer gebruikt om investeringsbedrijf Fratelli op te zetten. Dit bedrijf nam zomer 2016 een controlerend belang in soepmaker Struik in Voorthuizen (via Nestco holding).

Eind 2016 nam VanDrie ook kalverhandel Van der Walle over, maar de resultaten van dit bedrijf zijn nog niet verwerkt in het jaarverslag over 2016.

Omzet in Nederland gedaald

VanDrie behaalde in 2016 een groter deel van de omzet binnen de Europese Unie. De omzet buiten de EU (in 2014 nog bijna € 330 miljoen) steeg weer licht naar € 171 miljoen (+ € 4 miljoen). De omzet in Nederland bleef dalen en kwam in 2016 uit op € 160 miljoen.

Concurrent de Pali Groep behaalde over 2016 ook een hoger resultaat dan over het jaar ervoor, maar de Pali Groep is ook actief in de varkens- en geitenslacht en de veehandel.