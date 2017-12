NewCastle disease bij Franse vleesduiven

Op een fokkerij van vleesduiven in het Noord-Franse Orchies, op 8 kilometer van de Belgische grens, is NewCastle disease (NCD; pseudo-vogelpest) vastgesteld.

De 9.000 dieren op het bedrijf zijn of worden nog geruimd, terwijl ook een beschermingszone van 10 kilometer is ingesteld die deels over twee gemeenten in België loopt. In dit gebied geld een vervoersverbod voor pluimvee en een verzamelverbod voor vogels. Newcastle disease is een ziekte waarvoor een meldplicht geldt.

Zeer besmettelijke virusziekte

Het Belgische Voedselagentschap FAVV is geïnformeerd over de uitbraak en omschrijft NCD als een zeer besmettelijke virusziekte, waarvoor vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

Vaccinatie tegen NCD altijd verplicht

Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen NCD altijd verplicht. Voor hobbypluimvee wordt vaccinatie streng aanbevolen. In Noord-Frankrijk komen meerdere van dit soort duivenfokkerijen voor, maar deze professionele duivenhouderij vindt in Nederland niet plaats.

Al eerder zijn in Frankrijk vleesduiven besmet geraakt met het NCD-virus. Dit leidde toen tot een oproep van het (toenmalige) Productschap voor Pluimvee en Eieren om contacten met de getroffen regio zo veel mogelijk te mijden en extra hygiënemaatregelen te nemen.