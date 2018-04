Hogan: versterk samenhang landbouw en onderzoek

De samenhang tussen het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet worden versterkt. Dat zegt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan.

De landbouwcommissaris sprak dinsdag 10 april tijdens de conferentie over plattelandsontwikkeling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het Schotse Edinburgh. Vooruitlopend op zijn plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zei Hogan dat innovatie van de landbouw van essentieel belang is om de wereld over 20 jaar te kunnen voeden.

Voorlichting aan boeren

Volgens Hogan duurt het 20 jaar voordat een wetenschappelijke ontdekking ook daadwerkelijk tot uitvoering komt in de landbouw. “Daarom moeten we vandaag beginnen met de ontwikkeling van de kennis die we over 5, 10 of 20 jaar nodig hebben.”

Daarnaast moet de kennis die al aanwezig is beter worden benut. De voorlichting aan boeren, die er voor zorgt dat de kennis ook wordt overgedragen, moet worden versterkt, vind Hogan.