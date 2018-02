Brussel wil meer inzicht in suikermarkt

De Europese Commissie gaat gesprekken voeren met de EU-lidstaten en de suikerindustrie over de transparantie van de suikermarkt.

De Commissie wil wekelijks gegevens over suikerexport en suikerprijzen publiceren, zoals ook gebeurt bij granen, oliezaden, rijst, vlees en zuivel. Nu lopen de suikerstatistieken meer dan 2 maanden achter. Enkele lidstaten en grote suikerexporteurs houden wekelijkse publicatie tegen.

Marktordening suiker

De EU heeft per 30 september 2017 de marktordening voor suiker afgeschaft. De Commissie beloofde toen dat de suikerketen meer inzicht zou krijgen in de markt. Maar de exportcijfers en prijzen zijn niet actueel, terwijl de EU dit seizoen veel suiker produceert en dus veel moet exporteren.

Wennen aan vrije markt

Een deel van de suikersector moet nog wennen aan de vrije markt, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “De gegevens over suikerexport en prijzen zijn beschikbaar in de dounanesystemen van de EU. Die worden al gepubliceerd voor vlees, zuivel, oliezaden, rijst en granen. Dat maakt de markt transparanter. Een aantal lidstaten en suikerexporteurs vinden deze gegevens concurrentiegevoelig. Daarom gaat de Commissie met hen in gesprek.”