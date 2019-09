Lemken gaat Sulky-stooiers verkopen

Machinefabrikanten Lemken en Sulky zijn overeengekomen dat de grondbewerkingsspecialist zijn aanbod gaat verbreden met Sulky-kunstmeststrooiers. Vanaf november zijn die ook te koop in Lemken-blauw.

De nieuwe ‘tak’ van Lemken telt vooralsnog 3 series (Spica, Tauri and Polaris) met samen 5 modellen van 900 tot 4.000 liter inhoud. Ze bieden de van Sulky bekende range aan opties en instelmogelijkheden en lopen uiteen van een basistype tot volledig Isobus-compatibel.



De Spica wordt het basis instappersmodel van Lemken. Er past 900 of 2.100 liter kunstmest in.- Foto's: Lemken

Voor de meer eisende gebruiker zijn er de Tauri 8 en 12, werkbreedte 36 meter en inhoud tot 3.000 liter.

Het topmodel van Lemken heet Polaris. Inhoud 4.000 liter en met het gps-gestuurde Econov-systeem is precisiebemesting met sectiecontrole mogelijk.

Voordelen

De strooiers komen te koop in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Benelux, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Voordeel voor Lemken is in eerste instantie het uitgroeit in de richting van een brede machineleverancier; de plus voor Sulky is een betere benutting van de productielijnen.