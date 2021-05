Poolse AVP-zwijnen nog dichter bij Duitse grens

Redactie Wim Verseput correspondent in Denemarken

Met Afrikaanse varkenspest (AVP) besmette wilde zwijnen blijken zich nog dichter bij de Duits-Poolse grens op te houden dan gedacht.

Het landbouwministerie in Berlijn laat weten dat in Polen besmette zwijnen zijn aangetroffen op een afstand van in het dichtst bijzijnde geval nog maar 12 kilometer van de grens in de regio Lausitz in Saksen. Dat rapporteert de Duitse varkenshoudersorganisatie ISN.

Zorgen over insleep

Bij de varkenshouders nemen de zorgen over insleep naar Duitsland verder toe. De ISN eist dat er in alle deelstaten speciale preventie-instanties in het leven worden geroepen. “De beslissende factor in het geval van een uitbraak is om zo snel mogelijk grip te krijgen op de situatie”, aldus de ISN op haar website.