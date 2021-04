Meer fiscaal houvast voor stoppende varkensboer

Deelnemers aan regeling sanering varkenshouderijen hoeven geen btw af te dragen over ontvangen subsidie.

Voor varkenshouders die deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen. Over de subsidie hoeft de stopper geen btw af te dragen. Ook is voor ondernemers die een ander soort bedrijf willen starten de herinvesteringsreserve verruimd.

Wel onderdeel van inkomsten

Varkenshouders die deelnemen aan de Srv krijgen een vergoeding voor het waardeverlies van hun stallen. De subsidie is voor het inleveren van de varkensrechten. Over dat laatste hoeft de boer dus geen btw af te dragen. De subsidie geldt wel als bedrijfsresultaat voor de belastingaangifte.

Geen standaard antwoorden

Over de fiscale gevolgen voor deelnemers aan de Srv zijn afspraken gemaakt door de belastingdienst met de sector en de vereniging van accountants en belastingadviseurs. Op lang niet alle fiscale vragen waar stoppers mee zitten is een standaard antwoord beschikbaar. Bij deze vragen is een visie gegeven door de betrokken partijen. Desgewenst is vooroverleg met de Belastingdienst mogelijk als meer duidelijkheid gewenst is.

Het kabinet heeft € 455 miljoen uitgetrokken voor varkenshouders die hun bedrijf, in geur overbelaste situaties, vrijwillig willen beëindigen.