Varkensprijs stabiliseert na prijsrally

Vleesconcern Vion houdt zijn basisprijs onveranderd op € 1,67 per kilo geslacht gewicht (€ 1,532 ex btw).

Daarmee komt een eind aan een prijsrally van vijf weken. De vleesvarkensnotering van Vion steeg in die periode € 0,35; van € 1,32 naar € 1,67 per kilo.

Het afvlakken van de varkensprijs komt niet als een verrassing. De kartrekker van de prijsrally was de Duitse varkensmarkt en die kwam vorige week plots tot stilstand. Daardoor is ook in ons land de druk om verder te verhogen ineens vervlogen. DCA stelde zijn verwachtingsprijs voor deze week ook op niet meer dan prijshoudend: de Beursprijs 2.0 bleef staan op € 1,54 per kilo ex btw.