Saksen verlengt zwijnenhek langs Poolse grens

Om wilde zwijnen uit Polen te weren, willen de autoriteiten van de Duitse deelstaat Saksen de vaste afrastering aan de grens verlengen.

Het voornemen is om nog eens 72 kilometer afrastering te bouwen. Langs de grens met Polen heeft Saksen reeds 60 kilometer afrastering gebouwd. Het bestaande stuk begint bij de noordelijker gelegen deelstaat Brandenburg. De vaste afrastering vervangt een verplaatsbare afrastering.

Hoge virusdruk

Volgens de autoriteiten in Saksen ‘drukt’ het virus vanuit Polen om in Duitsland te komen. Vlak over de grens, in Polen, is het virus namelijk zeer actief de afgelopen maanden. Tot dusver lukt het Duitsland om het virus binnen de bestaande restrictiegebieden te houden. Zowel in de deelstaat Saksen als in Brandenburg, daarbuiten zit het virus niet. Wel zijn de beperkingsgebieden een paar keer uitgebreid, omdat een besmet kadaver is gevonden in de zogeheten bufferzone. De regering in Saksen gaat het bestaande risicogebied van 322 vierkante kilometer ook uitbreiden en verder omheinen, om de kans op versleping van het virus verder te verkleinen.

De teller loopt door

Ondertussen blijven de autoriteiten besmette kadavers vinden van wilde zwijnen. De teller staat tot dusver op 750 stuks.