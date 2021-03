Nieuwe rekenregels voor varkensvoer

De voedertabel van Centraal Veevoeder Bureau (CVB) voor varkensvoer is aangepast.

Op basis van verteringsonderzoek heeft CVB nieuwe rekenregels opgesteld voor het berekenen van netto-energiewaarden van voedermiddelen. Met de nieuwe rekenregels kunnen rantsoenen beter worden geformuleerd wat een hoger rendement en lagere verliezen aan stikstof en fosfaat oplevert. De aanpassingen zijn gebaseerd op twee grote onderzoeksprojecten van Wageningen UR Livestock Research en onderzoeksinstituut Ilvo waarin met name de energiewaarde van vochtrijke voeders zijn onderzocht. Op basis van de uitgebreide dataset zijn de rekenregels van 111 droge en 34 vochtrijke voeder geactualiseerd.

Energiewaardering vochtrijke voeders

Naast de actualisatie zijn ook van drie nieuwe vochtrijke voeders de energiewaardering vastgesteld. Het gaat daarbij om erwtenvezels, vloeibaar erwteneiwit en erwtencrème.

De aanpassingen worden deze maand in de CVB Veevoedertabel gepubliceerd, de laatste actualisatie was in december 2019.