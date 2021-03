Luchtfilters vangen PRRS- en griepvirus

In iets meer dan een kwart van de filters in de luchtinlaat van varkensstallen is na gebruik PRRS-virus aantoonbaar, in twee derde Influenza A-virus (IAv).

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Minnesota. De filters waren geplaatst tussen december 2013 en december 2017. PRRS-virus is ook gedetecteerd op bedrijven met een PRRS-vrije status en -dieren. De aanwezigheid van PRRS en IA-virus in de gebruikte filters is volgens de onderzoekers waarschijnlijk bewijs van virusverspreiding via aerosol tussen de bedrijven. Effectiviteit luchtfilters varkensstallen De onderzoekers hebben naar eigen zeggen de beste methode ontwikkeld voor het detecteren en extraheren van gevangen virusdeeltjes uit gebruikte luchtfilters. Het vermalen van gebruikte filters met vloeibare stikstof en het gebruik van het chemische oplosmiddel Trizol om viraal genetisch materiaal te extraheren, bleek het beste te werken. Het verwijderen en karakteriseren van in filters gevangen virusdeeltjes is een stap naar een beter begrip van de effectiviteit van deze luchtfilters.