Varkenshouders bouwen mestverwerker

Een collectief van zes varkenshouders in de gemeenten Leudal en Nederweert gaat een mestverwerkingsinstallatie bouwen.

Ze hebben een perceel gekocht van 13.500 vierkante meter op het nieuwe, multifunctionele bedrijvenpark Zevenellen, in Healen.

Mestkorrels maken

De zes varkenshouders hebben de coöperatie 7-LL U.A. opgericht. Afgelopen december hebben de boeren de grond gekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Zodra alle vergunningen definitief zijn, wordt gestart met de bouw van een 20 bij 50 meter grote hal. Daarbinnen wordt de mest in een gesloten systeem gescheiden in een dunne en dikke fractie en vervolgens verwerkt tot onder meer korrelvormige bodemverbeteraar. De mest wordt in silo’s opgeslagen. Met het plan is een investering van € 3,5 miljoen gemoeid. Er ontstaat voor tien mensen werk.

Kringlopen creëren

Op het bedrijvenpark wordt vooral ingezet op duurzaamheid en kringlopen, volgens ontwikkelaar OML. De bedoeling is dat het ene bedrijf bijvoorbeeld restwarmte levert voor het productieproces van een ander bedrijf. De varkenshouders in de coöperatie zijn van mening dat de overgang naar een meer kringloopgerichte productie alleen gezamenlijk kan. Op het bedrijventerrein in Midden-Limburg kan dat ook samen met andere bedrijven.