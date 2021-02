Janssen klaar met overleg beëindigingsregeling

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stapt uit het overleg Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties.

Volgens POV-voorzitter Linda Janssen kost het overleg in deze klankbordgroep veel tijd en wordt er amper iets gedaan met de input van de POV. Ze krijgt bij veel voorstellen te horen ‘dat het niet mag van Brussel’.

Janssen is niet bang dat ze achteraf spijt krijgt van dit besluit doordat plannen worden gemaakt die nadelig blijken voor de varkenshouderij. Janssen: “Besluiten worden pas genomen in bestuurlijk overleg. Ik ben wel klaar met saneren. In dit overleg hebben we niks meer te zoeken.” De regeling is bedoeld om bedrijven uit te kopen die dicht bij kwetsbare natuur zitten.