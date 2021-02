Duitse varkensprijs maakt sprong van 9 cent

Producentenkoepel VEZG zet zijn Vereinigungspreis ineens van € 1,21 naar € 1,30 per kilo geslacht gewicht.

De Duitse varkensprijs knalt omhoog. Na een voorzichtige stijging van 2 cent vorige week, zet producentenkoepel VEZG zijn Vereinigungspreis nu ineens van € 1,21 naar € 1,30 per kilo geslacht gewicht. De grote Duitse slachterijen volgen de stap van de toonaangevende Duitse notering en verhogen hun basisprijzen ook met 9 cent.

Afnemend aanbod

De ruimte om te verhogen komt door het afnemende aanbod. Al een aantal weken nemen de Duitse slachterijen wekelijks bijna 100.000 varkens meer op dan er slachtrijp worden. Het grote overschot op de Duitse varkensmarkt verdwijnt daardoor met rasse schreden.

Duitse varkensprijs onder druk door varkenspest

Door prijsdruk na de uitbraak van varkenspest is de Duitse varkensprijs al maanden de laagste in de vijf grootste varkenslanden van Europa. Waar de Duitse varkensprijs doorgaans boven de Nederlandse notering staat, staat die met gemiddeld € 1,159 per kilo nog ruim 6 cent achter op de gemiddelde Nederlandse prijs van € 1,22 per kilo in de Europese prijsvergelijking van ISN.