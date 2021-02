China-erkenning Van Rooi ingetrokken

De Chinese overheid heeft de erkenning van slachterij Van Rooi Meat ingetrokken. Daardoor kan de slachterij geen vlees meer naar China exporteren.

Over de reden van de exportblokkade tast Van Rooi nog in het duister. De bekendmaking op een Chinese website gebeurt doorgaans zonder toelichting. Alleen het slachthuisnummer wordt genoemd. Vorig jaar kregen verschillende slachterijen in Europa, maar ook Amerika exportstop na een corona-uitbraak onder slachterijpersoneel. Daarvan is volgens directeur Marc van Rooi nu geen sprake. “Het enige dat wij kunnen bedenken is een container die in december kapot in China aan kwam. Maar die is intact bij ons vertrokken.”

Belangrijk deel van de afzet

De export naar China was een belangrijk deel van de afzet van de slachterij. Van Rooi is bezig de impact op zijn bedrijfsvoering in kaart te brengen. De onverwachte afzetperikelen hebben echter geen invloed op de varkensprijs voor deze week van Van Rooi; die blijft onveranderd op € 1,15 per kilo geslacht gewicht.