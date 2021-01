Varkens spelen geen rol bij verspreiding Covid

Uit het onderzoek naar de verspreiding van SARS-CoV-2 blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor verspreiding van het virus op varkensbedrijven.

Covid-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Het onderzoek van onder andere de Universiteit van Utrecht, Erasmus MC en de Gezondheidsdienst voor Dieren startte in april in de regio Uden/Gemert-Bakel.

Op grond van de informatie stellen de onderzoekers dat de rol van varkens in de Covid-epidemie verwaarloosbaar is. Dit melden de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid. Doel van het onderzoek was het uitsluiten van efficiënte verspreiding van het virus onder varkens. Uit eerder onderzoek bleek al dat varkensvlees in slachthuizen ook geen verspreider van Covid is.