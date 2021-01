Keuringsdienst van Waarde zoomt in op varkenshouderij

De varkensfokkerij staat aanstaande donderdag centraal in het tv-programma Keuringsdienst van Waarde (KvW).

De programmamakers hebben opnamen gemaakt bij Klasse KI. Daar wordt ingegaan op de rol van een ki-station om productievere varkens te fokken. De verslaggevers van KvW hebben ook een varkensfokbedrijf bezocht, een regulier varkensbedrijf en een slager. Tenslotte wordt ook een wetenschapper geïnterviewd over de varkensfokkerij.

Claims checken

De uitzending is 7 januari aanstaande om 20.25 uur op NPO3. De makers stellen vast dat het varken niet meer hetzelfde is als jaren geleden. Het dier heeft bijvoorbeeld een rib meer en brengt meer biggen groot dan vroeger.

KvW is een onderzoeksprogramma en checkt of de claims van fabrikanten over hun producten terecht zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar zowel etenswaren als non-food-producten.