Hendrix Genetics en BHZP verlengen samenwerking

Varkensfokbedrijf Hendrix Genetics verlengt de in 2019 gestarte samenwerking met de Duitse fokkerijorganisatie BHZP.

Tegelijkertijd start de productie van DB77-beren in Spanje om te voldoen aan de vraag naar deze fokberen in Spanje en Portugal. De toenemende vraag is reden om de productie versneld naar Spanje te verplaatsen.

De productie van de DB77-beren vindt plaats in een Spaans kernfokbedrijf van Hendrix Genetics; BHZP verzorgt de foktechnische ondersteuning. De plaatselijke berenfokkerij maakt transport over grote afstand overbodig en vermindert de risico’s op ziekte-insleep.