Groot varkenspestalarm in Duitsland

In Duitsland dreigt te gebeuren wat de autoriteiten uit alle macht proberen te voorkomen: verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) buiten de bestaande beperkingsgebieden.

Bij een kadaver van een wild zwijn dat is gevonden aan de rand van Potsdam, is AVP vastgesteld. Het kadaver is voor een tweede onderzoek verstuurd naar het Friedrich Loeffler Instituut (FLI). Het FLI moet bevestigen of het verantwoordelijk laboratorium van de deelstaat Brandenburg het bij het juiste eind heeft.

Bijna vier maanden AVP

Sinds 10 september kampt Duitsland met Afrikaanse varkenspest. Het virus rukt door migrerende zwijnen vanuit Polen op richting het westen. Als het virus zich over groter afstand verplaatst, kan dat door menselijk handelen gebeuren. Als het FLI Afrikaanse varkenspest bevestigt, zal het verantwoordelijk ministerie van de deelstaat Brandenburg de noodzakelijke maatregelen treffen. Tot dusver is in Duitsland bij 461 wilde zwijnen AVP vastgesteld.