Genetische verandering maakt castratie big overbodig

Varkens kunnen genetisch zo veranderd worden dat mannelijke biggen niet meer gecastreerd hoeven te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse Institut für Nutztiergenetik in Mariensee bij Hannover, onderdeel van het federale Friedrich Loeffler-Institut (FLI).

Bij het onderzoek in het kader van een dissertatie werd gebruik gemaakt van Crispr-Cas, populair aangeduid als de genenschaar. Hiermee werd het zogenoemde Y-chromosoom in een deel van het varken uitgeschakeld. De dieren blijven mannelijk, maar met voldoende vrouwelijke geslachtskenmerken om castratie overbodig te maken, aldus de bevinding van de onderzoekers.

Castratie

In hoeverre een dergelijke aanpak ooit zal worden toegelaten is uiteraard een andere zaak. Castratie van biggen zonder volledige verdoving is sinds 1 januari in Duitsland niettemin definitief verboden. De enige alternatieven zijn de productie van ‘klassieke’ beren of immunocastratie.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS).