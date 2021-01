Europese Commissie studeert op private opslag varkensvlees

De Europese Commissie bekijkt de noodzaak van een interventie in de markt voor varkensvlees.

Dat heeft Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski gezegd na afloop van de vergadering van Europese landbouwministers.

Situatie verschilt per lidstaat

Wojciechowski zegt dat de Europese Commissie de private opslag van varkensvlees overweegt, “maar we zullen eerst goed moeten nadenken over de mogelijke gevolgen. Daar komt bij dat de situatie verschilt per lidstaat. De Europese varkenssector verschilt van land tot land. In Roemenië zijn er vier varkens per bedrijf, in Denemarken 3.700 per bedrijf. Het is niet gemakkelijk een oplossing te vinden die goed is voor iedereen. Het is echter niet uitgesloten dat we een marktinstrument zullen inzetten.”

Afzet naar China stil

Volgens de landbouwcommissaris is de varkensmarkt in zwaar weer gekomen doordat de afzet vanuit Duitsland naar China kwam stil te liggen na een uitbraak van Afrikaanse varkenspest.