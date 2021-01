Duitsland vindt nog eens 42 besmette zwijnen

Ruim honderd dagen na de eerste besmetting is Duitsland nog niet van het Afrikaanse varkenspestvirus af.

In de deelstaat Brandenburg is de ziekte bij 42 wilde zwijnen vastgesteld, meldt het verantwoordelijk ministerie van de deelstaat. In Brandenburg zijn sinds het uitbreken van de ziekte op 10 september inmiddels 444 kadavers positief getest op het virus.

In de deelstaat Saksen is het virus tot dusver zeventien maal vastgesteld bij een wild zwijn. In deze deelstaat is de eerste AVP-melding 31 oktober 2020 gedaan. Totaal zijn in Duitsland nu 461 besmettingen vastgesteld.

Het virus blijft tot dusver binnen de bestaande beperkingsgebieden. Ook zijn nog geen boerderijvarkens besmet in Duitsland.