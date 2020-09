Vion betaalt ook meer voor varkens

Vleesconcern Vion gaat ook mee in de prijsverhoging op de varkensmarkt.

De basisprijs voor varkens die deze week geleverd worden is € 0,05 hoger dan vorige week en bedraagt € 1,52 per kilo geslacht gewicht. Exclusief btw bedraagt de notering daarmee € 1,394; een stijging van 4,5 cent.

Die keuze is opvallend omdat Vion die meerprijs niet uit de export naar China terughaalt. Vion is de enige slachterij in ons land die nog in afwachting is van het terugkrijgen van de China-erkenning. Het vleesconcern test zijn medewerkers regelmatig, zowel in steekproeven als op grotere schaal. Na 1 juli zijn daarbij geen positieve uitslagen meer binnengekomen.

Groen licht uit China

Van Rooi Meat was vorige week de eerste die de varkensmarkt opschudde door zijn notering een stuiver te verhogen nadat de varkensslachter weer naar China mag exporteren. Westfort verhoogde met 6 cent naar € 1,33 na groen licht uit China.

Naast Vion volgt ook de DCA Beursprijs de opleving van de markt. Deze notering staat exclusief btw 5 cent hoger dan afgelopen week op € 1,39 per kilo.