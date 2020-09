Omschakelproject voor Limburgse varkensboeren

De regio Noord-Limburg, veevoerleverancier Nijsen Granico en Natuur & Milieu starten een project om varkensboeren te helpen om hun bedrijf verder te verduurzamen.

Samen met de varkensboeren beoordelen de initiatiefnemers de uitstoot van schadelijke stoffen, het energiegebruik, mestafzet, dierenwelzijn en de mogelijkheid van het voeren van reststromen uit de levensmiddelindustrie. Deze informatie vormt de basis om het bedrijf toekomstbestendiger en meer circulair te maken.

Omschakelen lastig

Volgens de initiatiefnemers is het voor varkensboeren lastig om over te schakelen naar een bedrijfsvoering die meer circulair en diervriendelijker is. De regels daarvoor worden steeds aangescherpt, zodat de varkensbedrijven voor grote uitdagingen staan. De sector is financieel kwetsbaar en heeft te maken met maatschappelijke druk, staat in het persbericht. Het onderzoek moet de basis leggen voor een varkenshouderij waarbij boeren een goede boterham verdienen, met minder dieren en op een duurzame wijze.

Meer deelnemers

Kipster, Rabobank Noord-Limburg, supermarktketen Jan Linders, het Varkensgilde en vereniging Innovatief Platteland hebben zich bij het initiatief aangesloten. Varkenshouders kunnen zich aanmelden voor deelname.