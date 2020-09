Duitsers zoeken intensief naar wilde zwijnen

Met hulp van speciaal opgeleide honden wordt in de Duitse deelstaat Brandenburg gezocht naar kadavers van wilde zwijnen die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest.

Om verdere verspreiding van het AVP-virus te verhinderen, is het zoeken naar kadavers van wilde zwijnen extreem belangrijk, betoogt verantwoordelijk minister Ursula Nonnemacher van de deelstaat Brandenburg. Ze wil dat snel en systematisch het zogeheten risicogebied wordt afgezocht op kadavers van zwijnen. Hierbij worden honden ingezet. De speciaal opgeleide honden zijn afkomstig uit de deelstaten Rheinland-Pfalz en Schleswig-Holstein. De honden speuren de kadavers op, maar raken deze niet aan. Anders wordt het virus mogelijk alsnog verspreid.

Twintig besmette kadavers gevonden

Gestaag stijgt te teller van het aantal besmette wilde zwijnen dat in de deelstaat Brandenburg wordt gevonden. Van twintig gevallen staat vast dat deze AVP hadden. De kadavers zijn allemaal in het kerngebied gevonden, de omheinde zone binnen het risicogebied. De helft van de kadavers lag in het district Spree-Neiße, de andere tien in Oder-Spree.