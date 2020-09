Duitsers vinden meer besmette wilde zwijnen

In de Duitse deelstaat Brandenburg zijn negen wilde zwijnen gevonden die besmet blijken met Afrikaanse varkenspest (AVP). De teller staat nu op 29 gevallen.

Bij nog eens negen wilde zwijnen in de Duitse deelstaat Brandenburg is AVP vastgesteld. Deze waren allemaal dood. In totaal staat van 29 zwijnen vast dat deze AVP hadden. De negen nieuwe kadavers lagen ook allemaal in het kerngebied. Het kerngebied is omheind en heeft een oppervlakte van 150 vierkante kilometer. De omtrek is circa zestig kilometer, meldt het verantwoordelijk ministerie van de deelstaat.

Meer besmettingen op komst

In het kerngebied en het daar omheen liggende risicogebied wordt intensief naar kadavers van wilde zwijnen gezocht. Hierbij worden helikopters ingezet met warmtecamera’s en drones. Ook worden speciaal opgeleide honden ingezet om kadavers van wilde zwijnen op te sporen. De deelstaatregering van Brandenburg verwacht nog meer besmette zwijnen te vinden. Zo lang deze in de kernzone liggen, verandert de situatie feitelijk niet, is het commentaar.