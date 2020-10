Duitse varkensprijs levert niet in

De Duitse varkensprijs zet zijn koers ongewijzigd voort. Zowel producentenkoepel VEZG als de grote Duitse slachterijen houden hun noteringen op € 1,27 per kilo.

Dat terwijl de Duitse markt nog altijd wordt geplaagd door onzekerheid. Vergeleken bij de slachtcapaciteit is het aanbod van slachtvarkens ruim. Daardoor blijft er druk aan de aanbodkant. Aan de verkoopkant zijn Duitse slachterijen druk bezig om nieuwe afzetkanalen in Europa aan te boren doordat de export is weggevallen. Hoewel er soms in de markt rondzingt dat daardoor prijsverlaging in de lucht hangt, wordt dit door Duitse slachterijen weersproken. Daling van de toch al lage varkensprijs ontketent een negatieve prijsspiraal waar niemand wat mee op schiet.