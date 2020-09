Duitse boeren kunnen rekenen op steun bij AVP

De Duitse varkenshouders kunnen in verband met de Afrikaanse varkenspest (AVP) rekenen op steun in de vorm van liquiditeitsprogramma’s en subsidie voor de private opslag van vlees dat niet kan worden afgezet.

Dat heeft landbouwminister Julia Klöckner toegezegd in de Bondsdag. Wanneer naar het private-opslagwapen zal worden gegrepen is het een kwestie van kiezen voor het juiste moment, dat wil zeggen wanneer voldoende koelhuiscapaciteit beschikbaar is. Dat is nu nog niet het geval, meent Klöckner, die spreekt van een gemeenschappelijke krachtsinspanning om de crisis de baas te worden. “We laten de boerinnen en boeren in deze bijzondere situatie niet alleen”, aldus Klöckner.

Nieuwe besmette kadavers

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder de wilde zwijnen beperkt zich nog steeds tot de deelstaat Brandenburg. Wel zijn de afgelopen week een aantal nieuwe besmette zwijnenkadavers gevonden.