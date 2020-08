Westfort gaat mogelijk weer in Gorinchem slachten

Slachterij Westfort overweegt de fabriek in Gorinchem weer in gebruik te nemen. Die vestiging heeft namelijk een erkenning om vlees aan China te leveren.

De slachterij in Gorinchem is al geruime tijd buiten bedrijf. Westfort bekijkt nu wat er nodig is om de productie op die locatie te hervatten. Het bedrijf wil afwegen of het voordeel van levering aan China opweegt tegen de kosten om de fabriek weer in bedrijf te nemen.

Aanvankelijk kon Westfort gewoon blijven leveren aan China toen een aantal Nederlandse slachterijen hun erkenning verloren. De Chinezen hadden het nummer van de stilstaande slachterij in Gorinchem geschorst, en niet die van de slachterij in IJsselstein. Een aantal dagen later werd dit echter gecorrigeerd.

China-erkenning per locatie

De China-erkenning rust op de locatie en geldt niet bedrijfsbreed. Het is dus mogelijk om vanuit de ene locatie wel te exporteren, terwijl een andere locatie van hetzelfde vleesbedrijf niet op de lijst staat. Zo ligt bij Vion de export naar China vanuit Boxtel en Groenlo stil, maar mag het vleesconcern vanuit Apeldoorn nog wel vlees naar China verschepen.